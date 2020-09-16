Isparta'dan 401 ton kerevit ihracı
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Isparta'dan 401 ton kerevit ihracı

ISPARTA Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, ülke genelinde geçen yıl avlanan 696 ton kerevitin 401 tonunun Eğirdir Gölü'nden sağlandığını söyledi.

Isparta'dan 401 ton kerevit ihracı
16.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:41

ISPARTA Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, ülke genelinde geçen yıl avlanan 696 ton kerevitin 401 tonunun Eğirdir Gölü'nden sağlandığını söyledi. Türkiye'nin iç sularında elde edilen ekonomik değeri yüksek olan kerevit; başta İsveç ve Rusya olmak üzere toplam 9 ülkeye ihraç ediliyor. İhracatın büyük kısmı da Isparta'dan gerçekleştiriliyor. 

Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, kentte kerevit üretim tesislerinde yapılan denetimlere katıldı. Kerevit işleme tesislerinin denetim ve kontrollerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ilgili mevzuat kapsamında yıl boyunca devam ettiğini belirten Adıgüzel, kerevit üretimiyle ilgili de bilgiler verdi.

'EN ÖNEMLİ SORUN KAÇAK AVCILIK'Türkiye'nin iç sularında elde edilen ekonomik değeri yüksek olan kerevitin başta İsveç ve Rusya olmak üzere toplamda 9 ülkeye ihraç edildiğini ve bu ihracatın büyük bölümünün de Isparta'dan gerçekleştirildiğini anlatan Adıgüzel şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 2018 yılında avlanan 554 ton kerevitin 217 tonu ve 2019 yılında avlanan 696 ton kerevitin 401 tonu, ilimizde bulunan Eğirdir Gölü'nden avlanmış ve ilimizdeki işleme tesislerinde işlenip, ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önemli ve yüksek ekonomik değere sahip olan kerevit popülasyonu için en önemli sorun kaçak avcılıktır. Kaçak avcılık yapılması uzun vadede kerevit popülasyonunun azalmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz etki edecektir. Su ürünleri av yasağı döneminde kaçak avcılığı önlemek için İl Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekipleri 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Su ürünleri avcılarının cezai müeyyidelerle karşılaşmaması ve kerevit avcılığının sürdürülebilir olması için İl Müdürlüğümüzce her türlü eğitim ve denetimler sıklıkla yapılmaya devam edecektir" dedi.


Kaynak: DHA

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