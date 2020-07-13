Isparta'da siyah kuşak heyecanı
Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavı 112 sporcunun katılımıyla hafta sonunda Isparta'da yapıldı.
13.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:05
Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 yıllı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavı 112 sporcunun katılımıyla hafta sonunda Isparta'da yapıldı. Isparta Işıkkent Spor Salonunda komisyon üyeleri eşliğinde gerçekleştirilen Siyah Kuşak Dan Terfi Sınavına Isparta, Antalya, Konya, Aydın, Burdur ve Amasya illerinden sporcular katıldı. - ISPARTA
Kaynak: İHA