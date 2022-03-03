Isparta'da kar nedeniyle okullarda yarın da eğitim yapılmayacak - Haberler

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Isparta'da kar nedeniyle okullarda yarın da eğitim yapılmayacak

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da kar nedeniyle okullarda yarın da eğitim yapılmayacak

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara yarın da sürecek.

ISPARTA (AA) - Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara yarın da sürecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe Okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

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