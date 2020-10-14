Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı

14.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:31
Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı

Isparta'da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 7 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Isparta'da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 7 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Dünya gülyağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasat sezonu Mayıs ayının ortalarında başlayarak, Haziran sonunda tamamlanmıştı. Topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) tarafından bu yıl için gül çiçeği taban fiyatı kilogram başına 7 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Üreticilere gül çiçeği ödemelerinin gelecek haftadan itibaren yapılacağı bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı
Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özgü Namal Yekta Kopan Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Milli Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı açıklandı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 20:31:35. #1.14#
title