Isparta'da 4 kırmızı kartın çıktığı maçın galibi Emrespor oldu

08.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:47

Isparta'da biri teknik direktöre, toplam 4 kırmızı kartın çıktığı ve 2-0 sona eren maç çıkışı arbede yaşandı.



Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde 9. Hafta karşılaşmasında lider Emrespor, Gelendostspor'u 2-0 mağlup etti. Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçı Tunç Özdemir, Emin Barlas ve Musa Yılmaz isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, her iki kulübün başkan ve yöneticileri ile yaklaşık 2 bin dolayında taraftar izledi. Maça iyi başlayan Emrespor, 15. dakikada Mustafa Dilek ve 38. dakikada Ömer Altınay'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında, her iki takımın da karşılıklı atakları olmasına rağmen gol şansı ortaya çıkmayınca skor değişmedi.



Maçın bitmesine kısa süre kala Gelendostspor Teknik Direktörü Fatih Bozbaş, hakem kararına itirazlarından dolayı tribüne gönderildi. Maçın ilerleyen dakikalarında ise Gelendostlu futbolcular Ramazan Arabacı, Ali Kılınç ve Emresporlu Çetin Özcan da kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışı kaldılar.



Maç çıkışı, soyunma odalarına gidldiği sırada da iki takım oyuncuları arasında sözlü münakaşa ve arbede yaşanırken, Çevik Kuvvet Polisi tarafları yatıştırarak, olayın büyümesine engel oldu.



Öte yandan, Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek, namağlup şekilde yoluna devam ederken, Gelendostspor ise ilk mağlubiyetini alarak 24 puanda kaldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA