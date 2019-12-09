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Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde

Isparta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) güreş takımı, Adana'da düzenlenen Ana Lig Güreş Grup müsabakalarında üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı.

09.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:30
Isparta Ana Lig Güreş Takımı Yarı Finallerde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) güreş takımı, 'da düzenlenen Ana Lig Güreş Grup müsabakalarında üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı.


Adana'da 7-8 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında Gençlik ve İl Müdürlüğü Güreş Antrenörleri Remzi Kurt ve Osman Uysal eşliğinde serbest ve greko-romen kategorisinde 20 sporcu ile mücadele eden Isparta ekibi, 2 gün devam eden müsabakalar sonunda üçüncü olarak yarı finale adını yazdırdı. Isparta Ana Lig güreş takımı il karması, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANA LİG) Güreş Türkiye yarı final müsabakalarında yükselme mücadelesi verecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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