Isparta 32 Spor'un yeni hocası Tarık Söyleyici

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 2. Lig'de güller diyarını temsil edecek olan Isparta 32 Spor'da yeni teknik kadro belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 2. Lig'de güller diyarını temsil edecek olan Isparta 32 Spor'da yeni teknik kadro belli oldu. Takımı Puro Lisanslı Deneyimli Teknik Adam Tarık Söyleyici çalıştıracak. Söyleyici'nin yardımcılıklarını ise Antrenörler Gökhan Çelebi ve Caner Yaraş, kondisyoner SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. İbrahim Kubilay Türkay ile yapacak.

2000-2001 Sezonunda da 2. Ligde de görev yapan Teknik Direktör Tarık Söyleyici, daha önce Alanyaspor, Kemerspor, Nazillispor ve Antalyaspor takımlarında da görev yapmıştı.

Teknik Direktör Tarık Söyleyici, "Isparta denince ayrı duygular içinde oluyorum. Bu kulübün kapısından 14 yaşında girdim. Türk futbolunda vitrine çıktığım kulübümde teknik direktör olmak güzel duygu dolu Memleketimizi gerek futbolcu gerek teknik direktör Türk futbolunda en şekilde temsil etim. Bununla onur ve gurur yaşıyorum. Bu bağlamda Isparta'nın tanıtım elçisi oldum. Bundan sonra tüm enerjimi Ispartaspor için harcayacağım" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı