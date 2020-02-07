Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Kul: "Daha hiçbir şey bitmedi"

07.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 17. Maçında Yatağanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren pembe-yeşillilerde hedefin mutlak galibiyet olduğu belirtildi.



Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yollarının ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli olmuştu. Kul'un yardımcılığını Hakan Uzgören ve Kaleci Antrenörlüğünü ise Ali Ören yapacak. Kul, Yatağanspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Bir hayalimiz ve bir hedefimiz var"



Isparta 32 Spor'un genç Teknik Direktörü Kul yaptığı açıklamada, "Kestel beraberliğiyle Ispartaspor'un 2. Yarıda puan kaybı lüksü yok. Tüm maçlarını galibiyetle kapatmak mecrubiyetindeyiz. Bu taşın altına teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle elimizi koyduk. Bir hayalimiz ve bir hedefimi var. Camia olarak kenetlendik. 10 maçlık periyotta 5 puanlık çok fark değil. Yönetim kurulumuzla birlikte oturduk, bu işin altından kalkacağımıza inandık.Ispartaspor kaliteli bir ekip. Futbolcuların kalitesinden ziyade karakter ve efendi sporculardan oluşan bir ekibim var" dedi.



"Puan kaybı lüksüne sahip değiliz"



Emre Bozatlı ve Mehmet Can Işık'ın sakatlığı nedeniyle Yatağanspor maçında forma giyemeyeceğini ve Volkan Serim'in de durumunun Cumartesi günü belli olacağını bildiren Kul, "Yatağanspor maçı bizim en önemli karşılaşmamız olacak. Puan kaybı lüksüne sahip değiliz. Kesinlikle galip gelmeyi düşünmeyi düşünüyoruz. Galibiyetle döndüğümüzde işimizin daha da kolaylaşacağına düşünüyorum" diye konuştu.



"Sonuna kadar yanımızda olsunlar"



Taraftarlara seslenen Teknik Sorumlu Kul, "Şimdi taraftar bir takım için olmazsa olmazdır. Futbolda bir saç ayağı var. Taraftar, yönetici, teknik kadro ve sporcular. Bu paydalar oluşunca başarı gelecektir. Yanımızda olsun, kötü de oynasak bizim yanımızda olsun. Sonuna kadar destek istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi. 10 maçlık periyotta hayalimiz olan yere geleceğiz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA