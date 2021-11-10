Isparta 32 Spor jet hızıyla hocasını buldu

ISPARTA (İHA) - 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Isparta 32 Spor'da Eskişehirspor mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör Tarık Söyleyici ile yollarını ayırdı ve 10 dakika sonra yeni hocasını açıkladı. Daha önce Isparta Spor'da görev yapan Teknik Direktör Murat Yılmaz, memleketi Erzurumspor'da da görev almıştı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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