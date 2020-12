Isparta 32 Spor'da yeni hoca Murat Gökhan Çelebi

Misli.com 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Hakan Hayati Karaca'nın istifasının ardından takımın başına Çiğli Belediyespor'un eski çalıştırıcısı ve Isparta 32 Spor'da daha önce görev yapan Murat Gökhan Çelebi getirildi. Çelebi'nin yardımcılığını Hüseyin Usku yapacak. Genç teknik adamlar ilk çalışmasını yaptırdı.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerini açıkladı. Yazgan, "Yeni hocalarımız hayırlı olsun. Yönetimimiz tarafından sezonun 3. maçı öncesi göreve getirilen Hakan Hoca ile bir süredir devam eden görüş ayrılıkları tüm ısrarlarımıza rağmen Hocanın istifa etmesiyle sonuçlanmıştır. İstifa eden Hocamıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim. Antrenmanlarımız pür neşe devam ediyor. Bu olaylar futbolda her zaman vardır. Ah vah yapacak durumumuz yok. Önümüze bakacağız. Kaybettiğimiz puanları tolere etmeye çalışacağız. Şu an grubumuzda 7. sıradayız. Devre arasında yapacağımız transferlerle hedefimiz inşallah şampiyonluk veya play off' tur. Taraftarlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada desteklerini bekliyoruz. Biz birlikte başaracağız kimse Ispartaspor'dan büyük değildir" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı