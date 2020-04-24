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Valladolid, Futbol, Spor, Haber

İspanyol futbol tarihinde şike suçlamasına ilk ceza

İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.

24.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:56
İspanyol futbol tarihinde şike suçlamasına ilk ceza

İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.

Ülkenin kuzeyindeki Navarra İl Mahkemesi, Osasuna Kulübünün 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları verdi.

Mahkeme, 2013-2014 sezonunun son maçlarında Real Valladolid'e karşı kazanıp son hafta Osasuna'ya yenilmek için üçüncü bir şahıstan rüşvet aldıkları suçlamasıyla Real Betisli eski futbolcular Antonio Amaya ve Xavi Torres'e 1'er yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kararda ayrıca Osasuna Kulübünün 5 eski yöneticisi ile rüşvetin verilmesine aracılık eden iki emlakçıya da hapis ve para cezaları verildiği bildirildi.

Osasuna'nın eski yöneticilerinden Angel Vizcay, sporda yolsuzluk, evrakta sahtecilik ve görevini kötüye kullanma suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla en fazla hüküm giyen sanık oldu.

Diğer yandan Osasuna'nın eski kulüp başkanı Miguel Archanho Taberna ve eski yönetici Jesus Peralta Gracia 6 yıl 8'er ay, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Juan Antonio Pacual Leache 6 yıl 6 ay, eski kulüp mali işler müdürü Sancho Bandres 5 yıl 6 ay, iki emlakçıya da ticari evrakta sahtecilikten 9'ay hapis ve günlük 30 avrodan toplam 6 ay para cezası aldı.

Bu arada Osasuna Kulübüne de 2012-2013 ile 2013-2014 sezonlarında yaptığı mali usulsüzlüklerden dolayı 2 milyon 340 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

İspanya'da "Osasuna olayı" olarak adlandırılan dava, kulübün eski yöneticisi Vizcay'ın, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında ligde kalabilmek için maçlarda yaptıkları şikelerle ilgili olarak La Liga Başkanı Javier Tebas'a söylediği sözler sonrasında açılmıştı.

Vizcay, Osasuna Kulübünün 2013'te kaybetmesi için Getafe'ye 400 bin avro, Deportivo'yu yenmesi karşılığında Real Valladolid'e 150 bin avro, Celta Vigo'yu mağlup etmesi için de Real Betis'e 150 bin avro verdiklerini, 2014'te de yenilmesi için Real Betis'e 250 bin avro, beraberlik karşılığında Espanyol'a 250 bin avro ve Valladolid'i yenmesi için Real Betis'e 400 bin avro ödediğini iddia etmişti.

Osasuna 2012-2013 sezonunda La Liga'da kalmış ancak 2013-2014 sezonunda maçlardaki şike girişimlerine rağmen küme düşmüştü.

Sanıkların, Navarra İl Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek, davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıma hakları bulunuyor.

Kaynak: AA

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