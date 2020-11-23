İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı
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İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı

23.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:09

İspanyol basını, Lukaku ve Martinez'in gölgesinde kalan yıldızın, yeni durağının İstanbul olabileceğini, özellikle de Galatasaray'ın bu transferde önde olduğu yazdı.

Radamel Falcao'nun sakatlıkları Mbaye Diagne'nin formsuzluğu nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray dev bir isim ile anılıyor. Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez sarı-kırmızılı ekibe yazıldı.

Topçular'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Şilili golcü burada istediği performansı gösterememişti. Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldızın performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

BONSERVİS ÖDEMEDİ

Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan 32 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak İtalyan ekibin kadrosuna dahil oldu. Ancak İnter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti. Bunun ardından Sanchez için bomba bir transfer iddiası gündeme gelirken İspanyol basını, İnter'den ayrılıp Türkiye'ye gidebileceğini kaydetti. Fichajes, Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceğini belirtirken özellikle Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığını vurguladı.

HEYECAN BASTI

Fotomaç'ın haberine göre Sanchez'ın Galatasaray ile anılması taraftarları oldukça heyecanlandırırken sarı-kırmızılılar bu tür fırsatların kaçmaması için yönetim belirsizliğinin bir an önce ortadan kalkması gerektiğini dile getirdiler.

31 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon İnter formasıyla Serie A'da 5 maça çıkarken gol atamadı, 2 asist yaptı.

İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı
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