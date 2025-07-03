İspanya Portekiz hangi kanalda? İspanya Portekiz kadın futbol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İspanya Portekiz maçı hangi kanalda? İspanya Portekiz UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Portekiz maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Portekiz maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Portekiz maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Portekiz maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İspanya Portekiz maçını TRT Spor'dan güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Spor resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Karadağ Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

İSPANYA PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Portekiz maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.