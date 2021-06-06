İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı
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İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

İspanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Sergio Busquets'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.

EURO 2020 öncesi İspanya kaptanından gelen haberle yıkıldı. Barcelona'da forma giyen Sergio Busquets'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi. Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı. Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.

İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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