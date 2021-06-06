İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı

İspanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Sergio Busquets'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.