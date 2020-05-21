İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla-Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.

İspanya'da futbol kaldığı yerden devam ediyor. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Buna göre, koronavirüs nedeniyle mart ayında sezonun 27. haftası sonrasında tatil edilen lig, Sevilla-Real Betis derbisiyle yeniden start alacak.

BARCELONA LİDER DURUMDA

Kalan 11 haftanın oynanacağı La Liga'da Barcelona 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, onu ezeli rakibi Real Madrid 56 puanla takip ediyor. Üçüncü sıradaki Sevilla'nın ise 47 puanı bulunuyor.