İspanya Fransa maçında Morata neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

İspanya Fransa maçında Morata neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
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Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa 5 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maç TV8'den saat 22.00'de canlı yayınlanacak. Peki, İspanya Fransa maçında Morata neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

İspanya ile Fransa, Uluslar Ligi finaline yükselmek için karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşacak. Peki, İspanya Fransa maçında Morata neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

İSPANYA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İspanya ile Fransa, Uluslar Ligi finaline yükselmek için karşı karşıya gelecek.

İspanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, S Sport Plus, TV8 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde son Avrupa şampiyonu İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşma TV 8'den naklen yayınlanacak.

Mücadelede gülen taraf, finalde Portekiz'in rakibi olacak. İki takım son olarak EURO 2024 yarı finalinde karşı karşıya gelmiş. İspanya karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı.

İspanya ve Fransa, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçı, Stuttgart'da, MHPArena Stadyumu'nda oynanacak.

İSPANYA FRANSA MAÇINDA MORATA OYNUYOR MU?

İspanya Fransa maçı ilk 11'i:

İspanya Fransa maçında Morata neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Morata yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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