İspanya Fransa hangi kanalda? İspanya Fransa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İspanya Fransa maçı hangi kanalda? İspanya Fransa UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Fransa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Fransa maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Fransa maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Fransa maçı S Sport Plus ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. İspanya Fransa maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden de canlı İspanya Fransa maçını seyredebilirsiniz.

İSPANYA FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Fransa maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.