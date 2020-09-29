İspanya'da son 24 saatte 9 bin 906 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 906 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 906 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 758 bin 172'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 906 kişide daha virüs tespit edildiği, 203 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 758 bin 172'ye, toplam can kaybı ise 31 bin 614'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı