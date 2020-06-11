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İspanya'da Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı

İspanya 2. lig takımlarından Rayo Vallecano ve Albacete arasında, 15 Aralık'ta oynanan ve ırkçı olaylardan dolayı hakem kararıyla yarıda kalan maç, salgın nedeniyle bugün tamamlanabildi. Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, 6 ay aradan sonra tamamlanması açısından İspanyol futbolundaki en uzun maç olarak tarihe geçti.

İspanya'da Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
11.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:06

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı 8 Mart'tan bu yana duran İspanyol futbolu, ülke tarihindeki en uzun maç rekoruyla başladı. 2. lig takımlarından Rayo Vallecano ve Albacete, 15 Aralık'ta oynadıkları ve ırkçı olaylardan dolayı hakem kararıyla yarıda kalan maçın ikinci yarısını bu akşam oynadı.

3 AYLIK MAÇI GERİDE BIRAKTI

İspanya'da koronavirüs salgını dönemindeki ilk maç olan Rayo Vallecano-Albacete maçı, aynı zamanda yaklaşık 6 ay (5 ay 26 gün) aradan sonra tamamlanması açısından İspanyol futbolundaki en uzun maç olarak tarihe geçti. Bundan önceki en uzun maç rekoru, 3 ay 5 gün ile Osasuna-Real Madrid (1989) maçına aitti.

Koronavirüs salgını önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanan Rayo Vallecano-Albacete maçında, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak şartıyla sadece 14 foto muhabirinin çalışmasına izin verildi.

TARİHİ MAÇI VALLECANO KAZANDI

Karşılaşmayı, 61. dakikada Luis Advincula'nın attığı golle ev sahibi takım Rayo Vallecano 1-0 kazandı.

İlk yarısı 15 Aralık'ta oynanan karşılaşma, Albacete'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan ırkçı tezahüratlar yapan Rayo Vallecano taraftarlarından dolayı futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) söz konusu olaydan dolayı Rayo Vallecano'ya 18 bin euro para cezası ve iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

DERBİ İLE LİGE DEVAM EDİLECEK

Koronavirüsten dolayı La Liga'da ertelenen maçların oynanmasına ise yarın başlanacak. 28. haftanın açılışındaki derbi maçında Sevilla ve Real Betis, karşı karşıya gelecek.

(Kaynak: NTV Spor)

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Şu an buradasınız: İspanya'da Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı - Spor
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