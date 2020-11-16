İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? İspanya Almanya maçı saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi maçı kapsamında bu hafta İspanya Almanya ile karşı karşıya geliyor! Karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik. İspanya - Almanya maçı hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? İspanya Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı nerede oynanacak? İspanya - Almanya maçı hangi gün?