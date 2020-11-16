İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? İspanya Almanya maçı saat kaçta?
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İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? İspanya Almanya maçı saat kaçta?

16.11.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:43
İspanya - Almanya maçı hangi kanalda? İspanya Almanya maçı saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi maçı kapsamında bu hafta İspanya Almanya ile karşı karşıya geliyor! Karşılaşmanın detaylarını sizler için derledik. İspanya - Almanya maçı hangi kanalda, şifreli mi, ücretsiz mi? İspanya Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı nerede oynanacak? İspanya - Almanya maçı hangi gün?

İspanya - Almanya, UEFA Uluslar Ligi maçı 17 11 2020 günü S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İSPANYA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, S Sport 2 , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S Sport 2 , D-Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

İSPANYA ALMANYA MAÇI HANGİ GÜN?

İspanya-Almanya Maçı 17 Kasım Salı günü oynanacak.

İSPANYA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya-Almanya Maçı 22:45'de başlayacak.

İSPANYA ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar LigiMaçı La Cartuja Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.

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