Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı

Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Tokat'ta marketlerde birkaç ay öncesinde 4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düştü, buna rağmen satışlar azaldı.

Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı

TOKAT - Tokat'ta marketlerde birkaç ay öncesinde 4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düştü, buna rağmen satışlar azaldı.

Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde ıspanak hasadı yapan tarım işçileri havadan görüntülendi. İl genelinde yüzlerce dönüm alanda hasadı yapılan ıspanak Tokat'tan Karadeniz başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illere gönderiliyor. Sezona hal fiyatı 2 lira 80 kuruştan başlayan ıspanak, tarlada 1 liraya kadar düştü. Birkaç ay önce marketlerde 3.50-4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düştü. Ispanağın fiyatının düşmesinin nedenleri arasında Ramazan ayında tüketimin azalarak, üretimin artması gösteriliyor. Bir diğer neden ise Pandemi döneminde yaşanan talep arz talep dengelerinin değişmesi.

Tarlada 1 lira

İl dışına toptan sebze gönderen firma çalışanı Mustafa Ayvaz, tarlada 1 liradan satışa çıkan ıspanağın işçi maliyetini karşılamadığını belirterek, "Sonbahar ile ilkbahar döneminde çok güzel satışlarımız vardı. Fiyat yönünden olsun, müşteri talebi çok güzeldi. Satış olsa yine sıkıntı değil. Ama talepte olmayınca zayiatta çok oluyor. 10 dönüme yakın ıspanak tarlasını sürdük. Bu topladığımızın akıbeti ne olacak belli değil. Pandemi etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü önceki senelere göre Ramazan ayında satışlarımız mükemmel olurdu. Ramazan öncesini bildiğimiz için Pandeminin etkisi var diyelim" dedi.

Fiyatı düştü, alan yok

Süper Market Müdürü Ruhen Kaya, sebzeler içerisinde en ucuz ürünün ıspanak olduğunu söyledi. Fiyatının düşük olmasına rağmen ıspanağa talep olmadığını belirten Kaya, "Ispanağın kilogram fiyatı 2 lira. Ama talep yok, satışları düşük" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ