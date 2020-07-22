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İSO / Bahçıvan: Sanayimiz yeni beceriler kazanmalı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin sanayi sektörü üzerindeki etkisinin gelecek yıl İSO 500 verilerinde görüleceğine dikkat çekerek, "Ancak bazı çıkarımlar yaparak geleceği bugünden inşa etmeliyiz.

İSO / Bahçıvan: Sanayimiz yeni beceriler kazanmalı
22.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:12

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin sanayi sektörü üzerindeki etkisinin gelecek yıl İSO 500 verilerinde görüleceğine dikkat çekerek, "Ancak bazı çıkarımlar yaparak geleceği bugünden inşa etmeliyiz. İçinden geçtiğimiz dönem, sanayinin yeni beceriler kazanmasını zorunlu kılıyor. Teknolojiye dayalı verimlilik artışı, önümüzdeki yılların ana konusu olacak" diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı "İSO 500-2019 Sonuçları Eşliğinde Sanayimizin Bugününe ve Geleceğine Bakış" ana gündemi ile dijital platform üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasının Bahçıvan'ın yaptığı İSO Meclisi'nin online toplantısında, Hakan Güldağ moderatörlüğünde Şeref Oğuz, Dr. Can Fuat Gürlesel ve Ferda Besli'nin katılımı ile bir de panel düzenlenerek ana gündem ele alındı.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, finansmandan yatırım iklimine, ihracattan teknoloji yoğunluğuna kadar pek çok konuda ait olduğu dönemin adeta check-up'ını ortaya koyan İSO 500'ün, aynı zamanda pandemiden tüm sektörlerin nasıl etkilendiğini gözler önüne sereceğine dikkat çekti ve ekledi: "Ancak bu süreçten sanayi sektörümüzün nasıl etkilendiğini, İSO 500 üzerinden gelecek yıl görebileceğiz. "Bununla birlikte bugünden birtakım çıkarımlar yapmak ve geleceği bugünden inşa etmek zorunluluğumuz da açık. "Sektörlerimizin katma değer yapısının iyileştirilmesi, küresel talep dinamiklerinde değişimlere uyumun artırılması, sektörlerin yatırım çekiciliğinin güçlendirilmesi, geleceğin mesleklerine, teknolojilerine ve iş yapış şekillerine uyumun hızlandırılması ve bütüncül politikaların uygulanması her zamankinden daha kritik. "İçinden geçtiğimiz dönem, sanayimizin yeni beceriler kazanmasını da zorunlu kılıyor. Teknolojiye dayalı verimlilik artışı, önümüzdeki yılların ana konusu olacak gibi görünüyor."Aynı şekilde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli işgücünün sanayinin üç öncelik alanını oluşturduğunun altını çizen Bahçıvan, "İş birlikleri, yabancı sermaye yatırımları, teknoloji ve Ar-Ge ortaklıkları da ön plana çıkıyor. Finansman önümüzdeki dönemde de en temel başlıklardan biri olmaya devam edecek. Nitekim biraz önce bahsettiğimiz dönüşümü sağlamak için uzun vadeli nitelikli finansmana ihtiyacımız daha da artacak. Bu bağlamda, ülkemiz açısından bankacılık sektörü ve kredi odaklı bir finansman anlayışına takılıp kalmak yerine sanayi sektörü ve sermaye piyasaları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Şunu da unutmamalıyız ki yaşadığımız süreçten güçlenerek çıkanlar; değişimleri anlayarak doğru ve hızlı adımlarla ortaya çıkan fırsatlardan yararlananlar olacak" dedi.İSO olarak bu yaklaşım ve öngörülerden yola çıkarak başlattıkları "Covid 19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları" projesini bitirmek üzere olduklarını belirten Bahçıvan, "Ağustos ortasında kamuoyuna sunmayı hedeflediğimiz projenin sanayi sektörümüze güçlü bir perspektif oluşturacağına inanıyor ve geleceğin inşası için tüm kesimlere yol gösterici olacağını ümit ediyoruz" dedi.

Bahçıvan, mevcut KDV sisteminin tümüyle reforme edilerek üreticiye finansal yük getirmeyecek bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalara da başladıklarını ve yeni KDV modeli önerilerini Eylül ayı itibariyle hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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