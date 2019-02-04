İsmet Yıldırım, Ümraniye'de Yüzde 70 Oy Hedefi Koydu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de geçmiş dönemde birçok hizmet yapıldığını belirterek, "Kapı kapı dolaşıp biz bu yüzde 70'leri bir kere çıkaracağız elimiz güçlü olacak" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ordu Mesudiye Güvenli Köyü Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, birçok CHP'li belediyenin hizmet yapmadığını ve buna rağmen yüzde yetmişin üzerinde oy aldığını dile getirerek, "Ben bir tek şeye hayret ediyorum. Beşiktaş yüzde 76 rey veriyor. Kime. Hizmet etmeyen bir zihniyete. Kadıköy yüzde 78 oy veriyor. Kime? Hizmet etmeyen bir belediye anlayışına. İdeolojik olarak veriyor. Ümraniye nereden nereye geldi. Ben potansiyeli de araştırdım. Yüzde 70 rey verebiliriz. Putin'e bakıyorum. Hakikaten iyi bir devlet adamı kendi ülkesinde. Kaç dönemdir yüzde 70-75 ile seçiliyor. Biz Ümraniye'de niye yüzde 70'i bulamıyoruz arkadaşlar" diye konuştu.

Ümraniye'de yerel seçimlerde yüzde 70 hedefi koyan Yıldırım, "Ümraniye'nin tamamında yüzde 22 ile 25 arasında sol rey var. Hadi ben bunu yüzde 30 diyorum. Yüzde 70 nerede. Biz bunu çalışıp çıkarmamız lazım. Çünkü Ümraniye hak ettiği büyükşehirden hakkını almalı" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de yeni dönemde çok sayıda projeleri olduğunu açıklayan Yıldırım, "Önümüzde iki aydan daha az bir süre var. Kapı kapı dolaşıp biz bu yüzde 70'leri bir kere çıkaracağız elimiz güçlü olacak. Ondan sonra da hükümetin kapısı dahil, Tayyip beyin kapısı dahil, büyükşehirin kapısı dahil Ümraniye'ye her türlü işi getireceğiz" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinleyerek sorularını yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA