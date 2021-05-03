Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
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Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."

Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
Son dakika haberi: ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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