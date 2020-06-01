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İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinde Müslüman olan Avusturyalı dövüşçü Willi Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti. Nisan ayında Müslüman olan Ott ile nişanlısı Mischele, önceki gün kıyılan nikahla dünya evine girdi.

01.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:04

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti.

Çift, önceki gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi'nde kıyılan dini nikahla dünya evine girdi. Viyana İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Arslan Müslüman olan çiftlere Avusturya İslam Toplumu adına Umre hediyesi takdim etti. Mehmet Arslan Halit ismini alan Willi, İslam'ı seçmesinde sürekli yardımcı olan ve sürekli destek veren cami yöneticisi Adem Ekinci'ye ve Nikah ortamını hazırlayan Traiskirchen Cemiyet Başkanı Erdal Kaymaz'a teşekkür etti.

OTT: MÜSLÜMAN OLARAK HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ott, "Nişanlımın da İslam'a geçmesinden son derece memnun oldum. İkimiz de Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz. Mutluyuz" diye konuştu.

Federasyondan hiçbir yetkilinin nikah nedeniyle kendisini tebrik etmediğini ifade eden Ott, "İslam dinini seçtik diye kimse bizi tebrik etmedi. Avusturya MMA Dövüş Federasyonu maalesef beni kutlamadı. Sadece federasyondan Bülent Sağlam Bey tebrik etti. Federasyona karşı kırıldığımı ifade etmek isterim" diye konuştu.

İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

OTT NİSAN AYINDA MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Avusturyalı milli boksör Willi (Halit) 16 Nisan 2020 günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, uzun zamandır İslam'ı araştırdığını karantina sürecinin araştırmalarına daha da katkı sağladığını ifade ederek, İslam dinini seçtiğini duyurmuştu.

AVUSTURYALI BOKSÖRÜN BAŞARI KARNESİ

Avusturyalı milli boksör Willi (Halit) 2013 yılında 84 kilo Avusturya şampiyonluğu ve yine aynı yılda 93 kiloda Avusturya şampiyonu olarak bir ay içerisinde farklı iki kiloda şampiyon olarak tarihe geçti. Ott'un 2019 yılında da 84 kiloda Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

Kaynak: DHA

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