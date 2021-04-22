İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
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İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, Kovid-19 nedeniyle vefat etti

İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, hayatını kaybetti.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören İslam alimi Mevlana Vahidüddin Han, hayatını kaybetti.

Kısa süre önce Delhi hastanesine kaldırılan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 96 yaşındaki Han'ın vefatını, oğlu Zaferül İslam Han sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

Han'ın ölümü, Hindistan'da üzüntüyle karşılandı. Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, "Mevlana Vahidüddin, toplumun huzuru, uyumu ve iyileşmesine önemli katkılarda bulundu. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter'da İslam aliminin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "İlahiyat ve maneviyat konularındaki aydınlatıcı bilgisiyle hatırlanacak. Kendileri ayrıca kamu hizmeti ve toplumun güçlendirilmesine tutkundu. Ailesine ve sayısız sevenlerine başsağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Azamgarh kentinde 1 Ocak 1925 tarihinde dünyaya gelen Mevlana Vahidüddin Han, Georgetown Üniversitesinin "2009'un En Etkili 500 Müslüman'ı" listesinde yer almıştı.

Dünya barışına katkıları nedeniyle dünya çapında tanınan Mevlana Han, Ocak 2021'de Hindistan'ın en yüksek ikinci sivil onur ödülüyle taltif edilmişti.

Sovyetler Birliği'nin son Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov'un himayesinde, Demiurgus Uluslararası Barış Ödülü'ne de layık görülen Mevlana Vahidüddin Han, Hindistan'ın en yüksek üçüncü sivil onur ödülü olan Padma Bhushan, Rahibe Teresa tarafından verilen Ulusal Vatandaş Ödülü ve Rajiv Gandhi Ulusal Sadbhavana Ödülü'ne de sahipti.

Urduca, Hintçe, Arapça, Farsça ve İngilizce bilen, 200'den fazla esere sahip Mevlana Han'ın bazı kitapları "İslam Meydan Okuyor", "Dinin Hikmeti", "Kur'an'ın Öngördüğü İnsan" ve "Kur'an'ın Çağrısı" isimleriyle Türkçeye de çevrilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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