İslahiye'deki Tarihi Mezarlar Bakıma Alınacak

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarihi mezarların bakıma alınacağı bildirildi.

İslahiye ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında bulunan ve üzerinde Oğuzların Kayı Boyunu temsil ettiği tahmin edilen işaretlerin bulunduğu mezarlar turizme kazandırılmayı bekliyor.

Bazı işaretlerin bulunduğu 10 dönümlük tarihi mezarlıkta işlenmiş, oyulmuş ve şekil verilmiş taşlar, normal insan boyundan büyük uzunlukta olan onlarca mezar bulunuyor.

Mezar taşlarındaki bazı işaret, yazı ve desenlerin yosunlar nedeniyle neredeyse hiç görülmez hale geldiği bölgenin temizlenmesi için İslahiye Belediyesince çalışma başlatılacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri, yapılacak çalışmayla taş mezarların bulunduğu alanın birinci derecede korunması gereken sit alanı haline getirilebileceği vurgulandı.

Şerikanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarların tarihi hakkında kesin bir bilginin henüz bulunmadığını vurguladı.

Bölgede kapsamlı bir çalışma yapılmasını arzuladıklarını anlatan Demirel, ilçedeki taş mezarları incelemek üzere bir heyetin geçtiğimiz günlerde ön incelemede bulunduğunu, burayla ilgili yakında bir çalışma başlatılacağının da kendilerine iletildiğini kaydetti.