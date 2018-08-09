İslahiye'de "Nişan Garaltısı" Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çeleduşaglar "Nişan Garaltısı" tiyatro oyununu İslahiye'de tiyatroseverlerle buluşturdu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çeleduşaglar "Nişan Garaltısı" tiyatro oyununu İslahiye'de tiyatroseverlerle buluşturdu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından İslahiye Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Gaziantep'in sevilen tiyatro topluluğu Çeled Uşaglar'ın sahne aldığı "Nişan Garaltısı" isimli oyunda, izlemeye gelen vatandaşlar kahkahaya boğuldu.
Tiyatro gösterisinin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu tarafından Çeleduşaglar'a çiçek takdim edildi.