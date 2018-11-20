İşkur'dan Kadın Girişimcilere Finansal Destek Paneli

İŞKUR Trabzon, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi müşterek olarak düzenlediği "Fikir Sizden Destek Bizden" paneli 21 Kasım'da saat 10.00 da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde yapılacak.

Kadın Girişimcilere finansal Destek sağlamak konulu panelin moderatörlüğünü KTÜ öğretim üyesi Dr. Kemal Çakar yapacak. Panelist olarak ise Kobi Uzmanı Kürşat Mazlum, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Samsun Bölge Müdürü Yasin Kandemir, Ziraat Yüksek Mühendisi Fadıl Öztürk, Marka Uzmanı Özcan Ulusoy, Kredi garanti Fonu A.Ş. Trabzon Şube Müdürü Barış Uzun, Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarım Uzmanı Seçil Coşkun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu katılacak. Kendi işini kurmak isteyen, kadın girişimcileri ilham verecek olan panele katılımın yüksel olması bekleniyor. - TRABZON