İşkur, 6 Ayda 14 Bin 321 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 6 ayında Samsun'da 14 bin 321 kişiyi işe yerleştirdi. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 163'lük artış gerçekleşti. Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bir otelinin konferans salonunda yapıldı. Toplantı, Vali Yardımcısı Recep Yüksel Başkanlığında yapıldı. Toplantıda bir sunum yapan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, İŞKUR'a başvuru ve işe yerleştirilenlerin istatistiklerini paylaştı. 2018 yılının ilk 6 ayında İŞKUR İl Müdürlüğüne 42 bin 603 başvuru yapıldığını belirten Gül, "Bu başvurulardan 9 bin 325'i erkek 4 bin 996 kadın olmak üzere 14 bin 321 kişi işe yerleştirildi. Bunlardan 14 bin 209'u özel sektöre, 112 kişi ise kamu kurumlarında istihdam edildi. Bu süre zarfında 22 bin 110 kişiyi işe yerleştirmeyi hedeflemiştik. Bunu yüzde 64 oranında gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 6 ayın 2017'nin ilk altı ayıyla karşılaştırırsak 2017'nin ilk 6 ayında 5 bin 389 olmuştu. Bu yılın ilk 6 ayında bu sayıyı 8 bin 820 artırdık. 2017'nin ilk 6 ayına göre 2018'in ilk 6 ayında yüzde 163,7'lik bir artış yaşanmış oldu. Bu durum müdürlüğümüz açısından başarılı bir grafik olmuştur" dedi. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu ve diğer kurum temsilciler katıldı.

(Kenan Akyüz/İHA)