İskoçya Milli Takımı'nda John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İskoçya Milli Takımı'nda John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İskoçya Milli Takımı'nda John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda mücadele edecek olan İskoçya Milli Takımı'nda futbolcu John Fleck'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İspanya'daki kamp sırasında yapılan testlerden sonra Fleck'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Fleck, yarın Portekiz'de Hollanda ile oynanacak hazırlık maçında sahada olamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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