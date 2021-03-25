İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

İskilip Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

İskilip Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İskilip Belediyesi tarafından Meydan mahallesinde peyzaj çalışmaları tamamlanan alana fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim töreninde bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, dikilen fidanların gelecekte birer ağaca dönüşeceğini anımsatarak, bu toprakları süsleyeceğini söyledi.

Dikim yapılan bölgede 1990'lı yıllarda toprakla buluşan fidanların bugün büyük bir ormana dönüşerek harika bir görüntü oluşturduğunu dile getiren Başkan Ali Sülük, "Bugün toprakla buluşturacağımız fidanlar da bundan 20-30 yıl sonra yine benzer şekilde büyümüş olacak. Bunları dikmek kadar korumak da önemlidir. Bundan sonra fidanlarımızı bir şekilde korursak yeniden aynı sıkıntıları yaşamamak adına bizim için önemlidir. Fidanlarımızı toprakla buluşturalım ancak bunları korumak da aynı şekilde bizim bir görevimiz olsun. Sadece burada değil hayatımız boyunca fidan dikmeyi, onları korumayı, etrafı ağaçlandırmayı kendinizi bir görev olarak addedin ve bu konuda bir tema gönüllüsü olarak çalışın. Sonuçta göreceğiz ki bu topraklar hem zenginliğimiz açısından, hem yaşanabilirlik açısından güzel topraklar olacak" dedi. - ÇORUM

İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yunus Emre Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskilip'te ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:22:51. #1.16#
title