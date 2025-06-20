İSKİ 20 Haziran baraj doluluk oranları! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "İSKİ 20 Haziran 2025 baraj doluluk oranları açıklandı mı?" sorusu geliyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İSKİ'nin resmi verilerine göre 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ortalama baraj doluluk oranı şu şekilde:

BARAJ DOLULUK ORANLARINA NASIL BAKILIR?

İSKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden baraj doluluk oranları günlük olarak takip edilebilir.

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.