İskenderun'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı
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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

İskenderun'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

04.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:08
İskenderun'da kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, otoban gişeleri çıkışı Denizciler mevkisinde yaşandı. Abdurrahman A. idaresindeki 35 DUN 04 plakalı kamyonet, Sultan A'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erhan A. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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