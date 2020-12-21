İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
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İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru

21.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:30

İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru Hatay Valisi Rahmi Doğan, dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip gemilerinden biri olan Hamingway isimli gemiye 202.

İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru

Hatay Valisi Rahmi Doğan, dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip gemilerinden biri olan Hamingway isimli gemiye 202.000 ton ihracat yüklemesi yapılarak rekor kırıldığını duyurdu

HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun Atakaş Limanında Dünya'nın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip gemilerinden biri olan Hamingway isimli gemiye 202.000 ton ihracat yüklemesi yapılarak rekor kırıldığını duyurdu.

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesinde iki yıl önce faaliyetine başlayan, ağır tonajlı gemileri yanaşabilme derinliğine sahip Atakaş Limanı yüksek yükleme kapasitesiyle bölgede hizmetlerini sürdürerek hem bölge, hem de ülke ekonomisine önemli katma değer kazandırmayı sürdürüyor. Limanın derinliği ve yükleme kapasitesi ile ağır tonajlı kuru yük gemilerine hizmet verebiliyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 202 bin ton ihracat yüklemesi yapan Atakaş Limanının rekor kırdığına dikkat çekti.

Vali Rahmi Doğan paylaşımında şunları kaydetti: "İskenderun Atakaş Limanında dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasiteli gemilerinden biri olan Hamingway isimli gemiye 202.000 ton ihracat yüklemesi yapılmış ve rekor kırılmıştır. İskenderun Körfezinin ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortadadır.

İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru
İskenderun Atakaş Limanında ihracat yüklemesi rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:30:54. #1.15#
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