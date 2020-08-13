İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek
İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 30 Ağustos'ta Sakarya'da yapılacak.
13.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:34
İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 30 Ağustos'ta Sakarya'da yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.
Müsabakalarda salona seyirci alınmayacak.
Kaynak: AA