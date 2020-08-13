HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 30 Ağustos'ta Sakarya'da yapılacak.

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek
13.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:34

İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 30 Ağustos'ta Sakarya'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.

Müsabakalarda salona seyirci alınmayacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Spor
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Magazin
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Magazin
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Ozan Güven Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 09:47:01. #1.14#
title