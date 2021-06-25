İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de Torbalı üçüncü oldu
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İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de Torbalı üçüncü oldu

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de Torbalı üçüncü oldu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de Torbalı üçüncü oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de Torbalı üçüncü oldu.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Torbalı, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 5-2 mağlup etti.

Maçın ardından Torbalı takımına madalya ve kupasını protokol üyeleri verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir, TİESF Asbaşkanı Serhat Öztürk, TİESF Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile protokol üyeleri izledi.

Ligin final maçında ise bugün Karşıyaka ile Bornova karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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