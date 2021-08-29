İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Çekya'yı 6-0 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu bünyesindeki bulunan İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu bünyesindeki bulunan İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) grup elemeleri ilk maçında karşılaştığı Çekya'yı deplasmanda 6-0 yendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 7. dakikada Mete, 15. dakikada Fırat, 46 ve 88. dakikalarda Arda, 71. dakikada Zindan ve 84. dakikada Gökhan attı.

Karşılaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu üyesi Alaaddin Nalcıoğlu da tribünden izledi.

Milliler, olimpiyat elemeleri grubundaki ikinci maçını 25 Eylül'de Fransa ile İstanbul'da oynayacak.

Egemen Bağış, TFF heyetini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, karşılaşma için Çekya'da bulunan TFF heyetini evinde kabul etti.

Ziyarette TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Engelliler Koordinasyon Kurulu üyesi Alaaddin Nalcıoğlu yer aldı.

Heyet, Bağış'a A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür