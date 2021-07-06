İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya
İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler kategorisi serbest stilde yapılan müsabakalar bugün tamamlandı.
İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler kategorisi serbest stilde yapılan müsabakalar bugün tamamlandı. Turnuvada milli sporcular 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
Madalya alan sporcular şöyle: 57 kg'de Mehmet Akif Sönmez bronz, 61 kg'de Ahmet Erfidan gümüş, 65 kg'de Durmuş Bölük gümüş, 70 kg'de Enes Uzun bronz, 74 kg'de Bartu Akdemir gümüş, 79 kg'de Nurullah Maden gümüş.Şampiyona 8 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı