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İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

12.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22
İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası, 'da sürüyor.


Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

İkinci gün mücadelelerinin gerçekleştirildiği turnuvada Türkiye'yi, 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.


İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, akşam saatlerinde yapılacak mücadelelerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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