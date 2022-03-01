İşitme engelli sporcuların temel meselesi "işitilmek"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, işitme engelli sporcuların uluslararası başarılarının kamuoyunda yeterince yer almadığını belirterek, "Temel meselemiz işitilebilmek. Biz bunu sloganlaştırdık, sesimizi sporla duyurmak istiyoruz. Yani işitme engelliler seslerini sporla duyurmak istiyor." dedi.

Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon bünyesinde faaliyet gösteren sporcu sayısını artırmayı ve kulüpleri güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Federasyon yönetimi olarak, "duyurulmaya" çok önem verdiklerini vurgulayan Kerim Vural, "İşitme engelli toplumunun sadece sportif manada değil genel sorunlarını, meselelerini duyurmak istiyoruz. Sportif başarıların kamuoyunda yeterince yer almadığını düşünüyoruz. Temel meselemiz işitilebilmek. Biz bunu sloganlaştırdık, sesimizi sporla duyurmak istiyoruz. Yani işitme engelliler seslerini sporla duyurmak istiyor. Dünyada aldığımız başarılarla sesimizi duyuyoruz ama bunun karşılığını ülkemiz kamuoyunda göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de işitme engelli 3 milyon insanın olduğuna dikkati çeken Kerim Vural, şunları söyledi:

" Türkiye'de 3 milyon işitme engeli insanın varlığından bahsediyoruz. Gençleri, evde duran, evden çıkmamışların tamamını spora kazandırmak istiyoruz. İşitme engeli okulları aslında bizim sporcu havuzumuz. 50 tane işitme engelli okulumuz var. Sporcu sayımızı artırmak için bu okulları tarayacağız ve gerekli çalışmaları yaparak faal sporcu sayımızı artıracağız. 3 milyon işitme engellinin bir milyonunu spora kazandırma hedefimiz var, hayalimiz var." diye konuştu.

Kerim Vural, federasyon bünyesinde 24 branşta faaliyetler yapıldığını, 18 bine yakın lisanslı sporcu sayısını 1 milyona ulaştırmayı istediklerini dile getirdi.

Spor yapmayan işitme engelli bireyi çok kısa zamanda spora kazandırabildiklerini aktaran Vural, "İşitme engelli birey evdeyse evine, okuldaysa okuluna gidip anlatmamız lazım. Önüne de bir kaç tane başarılı olmuş kişi yani iyi örnek koymalıyız. Bunu yaptığımız da her branşta talep oluyor." ifadelerini kullandı.

Deaflympics'in önemi

Türkiye'de kamuoyunun İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) öneminin farkında olmadığı eleştirisini yapan Kerim Vural, "Türkiye kamuoyu bu olimpiyatın ne olduğunun farkında değil. Bu dünyada yapılan en büyük üçüncü spor organizasyondur." dedi.

24. Deaflympics'in 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da yapılacağına işaret eden Kerim Vural, şöyle devam etti:

"Biz 2017'de buna Samsun'da ev sahipliği yaptık. Bu organizasyona 96 ülke 3 bin 500 sporcu geldi. Devasa bir organizasyon yapıldı. Deaflympics'i yapan bir ülke normal olimpiyatı güle oynaya yapar. Çünkü burada iletişimle ilgili temel bir melese var. Duymayan kişilerle devasa bir organizasyon yapıyorsunuz."

Türkiye'nin 23. Deaflympics'i 46 madalyayla 4. sırada tamamladığını hatırlatan Kerim Vural, "Voleybol milli takımımız, hentbol milli takımımız, futbol milli takımımız olimpiyat şampiyonu oldu. Bunlar çok önemli başarılar. Brezilya'ya da iddialı gideceğiz. Takım ve bireyselde 63 madalya hedefimiz var. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.