İşitme engelli milli sporcular, İran'da 5 madalya kazandı

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası ve İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da aynı anda düzenlenen iki organizasyonda milli sporcular, günü 2 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Yazıcı ve +67 kiloda Selver Şeker gümüş, 57 kiloda Selma Canlı ise bronz madalya kazandı.

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ise kumite 68 kiloda Sinem Özkan ile +68 kiloda Gamze Keresteci, bronz madalya aldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet