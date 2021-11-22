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İşitme engelli milli sporcular, İran'da 5 madalya kazandı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
İşitme engelli milli sporcular, İran'da 5 madalya kazandı

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası ve İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 madalya elde etti.

İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası ve İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da aynı anda düzenlenen iki organizasyonda milli sporcular, günü 2 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Yazıcı ve +67 kiloda Selver Şeker gümüş, 57 kiloda Selma Canlı ise bronz madalya kazandı.

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ise kumite 68 kiloda Sinem Özkan ile +68 kiloda Gamze Keresteci, bronz madalya aldı.

İşitme engelli milli sporcular, İran'da 5 madalya kazandı

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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