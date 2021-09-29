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İşitme Engelli Judocular, Salihli'de güç depoluyor

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İşitme Engelli Judocular, Salihli'de güç depoluyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi Manisa'nın Salihli ilçesinde güç depoluyor.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi Manisa'nın Salihli ilçesinde güç depoluyor.

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı, 28 Ekim'de Fransa'da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası hazırlık kampını 2. kez Salihli'de gerçekleştiriyor. 3 Ekim tarihine kadar kamp çalışmalarını ilçedeki bir otelde sürdürecek olan İşitme Engelliler Milli Takım kampında Antrenörler İzzettin Tunç, Hakan Kapan ve Mehmet Yılmaz'ın yanı sıra 7'si bayan, 11'i erkek olmak üzere toplam 18 sporcu yer alıyor.

Salihli kampının ardından 11-24 Ekim tarihleri arasında Kocaeli kampına katılacak olan Milli Judocular, daha sonra Fransa'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılacak. Öte yandan Milli Judocuların 2022 yılı Mayıs ayında Brezilya'da gerçekleştirilecek olan 24.İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına katılacağı öğrenildi.

"Gurur yaşatmak istiyoruz"

Salihli kampına katılan Olimpiyat Şampiyonu milli judocu Erkan Esenboğa, önce Fransa'daki Dünya Şampiyonası'nda, daha sonra ise Brezilya'daki Olimpiyatlarda Türk Bayrağını birinci sırada göndere çektirip, İstiklal Marşımızı da tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. Esenboğa, Milli Judocular olarak her zaman Türkiye'ye gurur yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

İşitme Engelli Judocular, Salihli'de güç depoluyor

İşitme Engelli Judocular, Salihli'de güç depoluyor

İşitme Engelli Judocular, Salihli'de güç depoluyor

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