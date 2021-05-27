SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz
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SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değilizSerhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, birlik ve beraberlik için buluşma çağrısının diğer adaylar tarafından geri çevrilmesi üzerine, "Demek istiyorlar ki biz huzurdan yana değiliz,...

SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, birlik ve beraberlik için buluşma çağrısının diğer adaylar tarafından geri çevrilmesi üzerine, "Demek istiyorlar ki biz huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Yarın adaylık başvurumuzu yapacağız. Ondan sonra da seçime katılıp katılmama kararımızı açıklayacağız. Galatasaray'ın 'ateş ve güneş' gibi bir durumla karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.

Galatasaray'da başkan adaylarından Işın Çelebi, dün diğer adaylara bugün saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Müze girişinde buluşma çağrısı yaptı. Belirtilen noktada diğer adayları bekleyen Çelebi'nin çağrısı karşılık bulmadı.

Buluşmaya diğer adayların gelmemesi ile ilgili açıklamada bulunan Işın Çelebi, şunları dedi:

"Biz çağrımızı yaptık. Birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım, tek listede akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu avgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. Demek istiyorlar ki biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Biz yarın öğlene kadar adaylık başvurumuzu yapacağız. İmzaları da vereceğiz. Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp katılmama kararımızı açıklayacağız. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın inşallah bir 'ateş ve güneş' gibi bir durumla karşılaşmamasını temenni ediyorum."

Dün akşam eski başkan Ünal Aysal ve sarı-kırmızılı camianın önde gelenlerinin bir araya geldiği toplantıyı da eleştiren Çelebi, söz konusu toplantıya katılanlardan birlik, beraberlik içinde hareket etmesini beklediğini vurguladı.

SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz
SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz
SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz
SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Işın Çelebi: Demek istiyorlar ki biz huzurdan, barıştan yana değiliz - Haberler Spor
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