Işıl Reçber, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Ayar Verdi: Para, Koca, Sizi Mutlu Edemez
Eski futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından kendisini eleştiren takipçilerine sert çıktı. Reçber, "Kendinizi sevmezseniz; para, koca, sizi mutlu edemez, güzelleştiremez." dedi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Instagram'da estetikli olduğunu iddia eden takipçilerine ve konuya dair dedikodu yapanlara kızdı.
"BİR KADIN MUTLUYSA GÜZEL OLUR, AKSİ İMKANSIZ"
Işıl Reçber, kendisini eleştiren takipçilerine açtı ağzını yumdu gözünü. Estetikli olduğunu iddia eden takipçilerine ve konuya dair dedikodu yapanlara sert çıkan Reçber, "Yazık, kalpleriniz ne hale gelmiş! Bir kadın mutluysa, güzel olur. Aksi imkansız. Kendinizi sevmezseniz; para, koca, sizi mutlu edemez, güzelleştiremez." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (30)
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Abla görüntüyle olmuyor bu işlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu morum kendini güzel sanıyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Parasız insan gereksiz insan der büyükler.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Plastik bebeklere benziyor kac kez ameliyat olduysaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Param olsun kimse beni sevmesin bende kimseyi sevmeyim o bana yeterCevap Yaz 4 Yayından Kaldır