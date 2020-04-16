SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu - Spor
Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Spor

Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu

Işıl Reçber'in eşi geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Rüştü Reçber için dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

16.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:08
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu

Eski milli file bekçisi Rüştü Reçber'in geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesi sevinç yaratmıştı. 46 yaşındaki efsane kalecinin eşi Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi düzenlemesi tepkilere neden oldu.

SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Işıl Hanım'ın böyle bir dönemde dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi, yine eleştirildi. Sosyal medyada sert eleştirilen alan Işıl Hanım, bu konuda sessiz kalmaya tercih etti.

Işıl Reçber eşi için doğum gününde Instagram'da şu mesajı yazmıştı:

"İyi ki doğdun, iyi ki bizim babamız, benim hayat arkadaşım oldun. Bugün evde bizimle olman bile çok anlamlı. Şükürler olsun Allah'ıma. Seni çok seviyoruz."

Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu

İlgili Haberler

Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Süreci atlatan biri olarak söylüyorum, bu işin şakası yok
Rüştü Reçber: Süreci atlatan biri olarak söylüyorum, bu işin şakası yok
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Spor
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ta, maaş indirimini kabul eden ilk isim ortaya çıktı
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor Spor
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, harekete geçti Spor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, harekete geçti
G.Saray'ın eski hocası Souness, meşhur bayrak dikme olayını anlattı Spor
G.Saray'ın eski hocası Souness, meşhur bayrak dikme olayını anlattı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine...
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Emrah Ümit Besen Deniz Seki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 11:04:41. #1.14#
title