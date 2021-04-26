İSG Teknik Hizmetler Direktörü Albayrak, vekaleten CEO'luğa atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSG Teknik Hizmetler Direktörü Albayrak, vekaleten CEO'luğa atandı

İSG Teknik Hizmetler Direktörü Albayrak, vekaleten CEO'luğa atandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malaysia Airports, Ersel Göral'ın istifasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesinin CEO'luğu görevine 27 Nisan'dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak'ın vekaleten atandığını duyurdu.

Malaysia Airports, Ersel Göral'ın istifasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmesinin CEO'luğu görevine 27 Nisan'dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak'ın vekaleten atandığını duyurdu. Berk Albayrak, CEO'luk görevini Teknik Hizmetler Direktörlüğü göreviyle birlikte yürütecek.

Malaysia Airports Grup CEO'su Dato' Mohd Shukrie Mohd Salleh, görevden ayrılan Ersel Göral'ın son 3,5 yıldır CEO olarak İSG'nin kaydettiği ilerlemenin ve büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, "Yönetim kurulu ve şirket yönetimi olarak çalışmaları ve liderliği için içtenlikle teşekkür ediyor, kendisine gelecekteki girişimlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

CEO'luk görevini vekaleten yürütecek olan Berk Albayrak, İSG'de 11 yıldır çeşitli kademelerde görev aldı. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak'ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye'de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu'nda proje müdür yardımcılığı sayılabilir. 

Malaysia Airports Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Havacılık sektörü Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmeyi sürdürürken Malaysia Airports Group, işlettiği tüm havalimanlarının güvenliğini, istikrarını ve hayatta kalmasını sağlamaya odaklanıyor. Grup, toparlanmanın faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olduğunu görüyor ve İSG'nin bu zor zamanlarda ve ileride işin ve büyümenin sürdürülebilirliği için yeni fikirleri ve fırsatları değerlendirebileceği bir konumda bulunduğuna inanıyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı
Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Özcan Deniz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSG Teknik Hizmetler Direktörü Albayrak, vekaleten CEO'luğa atandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:23:21. #1.14#

title