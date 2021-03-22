İscehisarspor ilk antrenmanına çıktı

Afyonkarahisar 2021-2022 Bölgesel Amatör Lig'in başlamasına kısa bir süre kala İscehisarspor teknik direktör Fatih Uysal yönetiminde çıktığı ilk antrenman ile hazırlıklara başladı.

Uysal, İscehisarspor'un geçen yıl Süper Amatör Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Afyonkarahisar'ı temsil eden üç takımdan bir olduğunu hatırlattı. Uysal, "Pandemi nedeni ile geciken ligde mücadele edecek olup, idmanlarımıza başladık güzel bir takımımız var. İscehisarlıların, taraftarların yüzünü güldürecek bir oluşum içindeyiz. Belediye Başkanımız Ahmet Şahin'e ve yönetimimize teşekkür ediyoruz. İscehisarspor'un bir üst lige çıkması için elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. İnşallah bu ligden de alnımızın akıyla çıkarız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı