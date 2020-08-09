İscehisar OSB genişletilecek İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı.

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında İscehisar OSB'de yapılan toplantıya İscehisar İlçe Kaymakamı Uğur Kapar, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gökmen Çiçek, "İlçelerimizin kalkınması için lokomotifi konumunda olan Organize Sanayi Bölgelerimizin çalışmaları iş adamlarımızı, çalışanları, ekonomiyi, kalkınmayı doğal olarak ilimizi ve ülkemizi etkilemektedir. Organize Sanayi Bölgemizi birbirlerinden ayırt etmiyoruz. OSB'lerin büyümesi, gelişmesi üretime ve istihdama katkı sağlaması aynı zamanda müteşebbis ve girişimcilere hitap edebilmesi için her türlü desteğe her zaman hazırım" dedi.

Genişleme çalışmaları görüşüldü

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantıda Afyonkarahisar OSB ve İscehisar Mermer İhtisas OSB'nin genişleme çalışmaları da görüşüldü. 150 hektar çalışma alanı olan ve yüzde 90 doluluk oranına ulaşan İscehisar OSB'de ilave 278 hektar alan genişletme çalışmaları devam ediyor. Toplantı Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekilerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA