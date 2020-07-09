İşadamı Bilal Erol vefat etti İstanbul Eminönü'nde Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol'un babası Bilal Erol (94) vefat etti.

İstanbul Eminönü'nde Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol'un babası Bilal Erol (94) vefat etti. Bilal Erol'un cenazesi bugün Üsküdar'daki Ferah Mahallesi Yeni Camide öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA